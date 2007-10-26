Пинзеник обещает неприятности человеку, родившемуся в Нью-Йорке в 1953 году

Виктор ПИНЗЕНИК заявляет, что новое правительство не будет проводить реприватизацию, однако планирует оспорить в судебном порядке продажу отдельных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-министр финансов, один из лидеров БЮТ Виктор ПИНЗЕНИК заявил 25 октября в ходе прямой телефонной линии с инвесторами, организованной инвестиционным банком «Конкорд Капитал».

В.ПИНЗЕНИК указал на приватизацию «одного из заводов, который был не продан, а подарен».

Он шутливо отметил, что в конкурсных условиях по данному предприятию практически было написано, что его собственник «должен был быть 1953 года рождения, родиться в Нью-Йорке и проживать на данный момент в Киеве».