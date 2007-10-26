Милиция догнала третьего рецидивиста, сбежавшего из Сокальского изолятора

Сегодня ночью работниками милиции был задержан третий сбежавший рецидивист из Сокальского изолятора временного содержания (Львовская область).

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, злоумышленник был найден у него дома – в одном из сел Сокальского района.

25 октября на рассвете неоднократно судимый мужчина сбежал из ИВС с двумя сообщниками, чтобы избежать очередной уголовной ответственности за изнасилование и ряд других преступлений.

Как проинформировал Д.ХАРЧУК, в ходе расследования было установлено, что побег трех рецидивистов стал возможным в связи с недостаточной защищенностью помещения ИВС: преступники выломили двери и убежали через прогулочный дворик изолятора.

«Будут сделаны соответствующие организационные выводы. Должностные лица, которые своей безответственностью допустили групповой побег задержанных, будут отстранены от своих должностей. По данному факту уже проводится служебное расследование руководством областной милиции», - отметил Д.ХАРЧУК.

Пресс-секретарь милиции Львовской области также проинформировал, что по факту побега прокуратурой Львовской области возбуждено уголовное дело.

Сокальский изолятор временного содержания уже закрыт в связи с недостаточной технической оснащенностью и защитой помещения для содержания лиц, которые находятся под следствием.

Как сообщал УНИАН, 25 октября около 15.00 были задержаны двое из трех рецидивистов, сбежавших из ИВС. Один из задержанных подозревается в разбойных нападениях и грабежах, другой подозревается в совершении краж и нападениях на граждан. Беглецов обнаружили на границе Львовской и Волынской областей.