Киев и область отличились ростом смертей на стройках

Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору начал внеплановые проверки на стройках Киева и Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Госгорпромнадзора.

Как указывается в сообщении, территориальное управление Госгорпромнадзора по Киевской области и Киеву, осуществляя особый режим надзора в сфере строительства, вводит внеплановые проверки в плане безопасного выполнения строительно-монтажных работ на строительных объектах столицы и области. Контроль будут обеспечивать инспекторы госинспекций по строительству, энергетике, котлонадзору и по подъемным сооружениям.

Меры направлены на исправление ситуации на стройплощадках Киевской области, которая характеризуется ростом количества несчастных случаев, в том числе смертельных. С начала 2007 года здесь погибло 39 работников против 23 за аналогичный период 2006 г. С начала октября травмы, несовместимые с жизнью, получили 5 человек (за аналогичный период в прошлом году - 2).

Как сообщает Госгорпромнадзор, в случае выявления нарушений правил безопасного осуществления строительно-монтажных работ объекты будут остановлены до устранения недостатков.

Как сообщал УНИАН, 18 июня т.г. территориальным управлением Госгорпромнадзора по Киевской области и Киеву уже вводился особый режим надзора в строительстве. Всего в Киеве было проверено 203 объекта, на 177 были остановлены работы, оштрафованы 250 работников на сумму 29 тыс. 879 грн. В Киевской области проведено 80 проверок, в результате чего приостановлены работы 137 единиц оборудования и механизмов. Оштрафованы 112 человек на сумму 13 тыс. 30 грн.