Межбанк перед выходными открылся снижением доллара до 8,09 гривен

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2632/36, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6810/10,6945. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3206/08 (четверг - 1,3228/30).



В четверг Нацбанк на рынок не выходил.