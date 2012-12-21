С 26-го декабря по 30-ое декабря в Киеве пройдут выставки-ярмарки «Мир меха» и «Новогодние подарки». Выставки будут проходить на территории ВДНХ в павильоне №2 ( пр. Академика Глушкова,1). Участники выставки представят модели текущего года, от классических до ультрамодных. Вниманию посетителей будет предложен большой выбор меховых и кожаных изделий, а также аксессуаров. Для женщин - шубы, полушубки, меховые жилеты, головные уборы из норки, лисы, бобра, шиншиллы, каракуля, енота, мутона и пр. Для мужчин: куртки, дубленки, пальто и головные уборы. А также, перчатки, сумки, ремни и многое другое.

Производители: Украина, Россия, Италия, Польша, Греция, Турция, Китай и др. Посетители выставки «Мир меха» будут приятно удивлены широким ассортиментом меховых и кожаных изделий и смогут их приобрести со значительными скидками.

А так же на выставке «Новогодние подарки» вы сможете приобрести подарки своим родным и близким.

Выставки будут работать с 11-00 до 19-00. Вход свободный. Детальная информация по тел.: (063)-237-85-38, (044)-246-67-67. Mail: aurica.t@mail.ru