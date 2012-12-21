Суд отпустил под залог вице-мэра Керчи

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник прокуратуры Крыма, данное решение об избрании меры пресечения для чиновника суд принял в четверг, 20 декабря.

О.Каторгина задержали вечером 18 декабря. Прокуратура утверждает, что взятку он получил за решение вопроса оформления права собственности на садовые дома.

"До уплаты залога вице-мэр будет находиться под стражей в изоляторе", - отметил сотрудник прокуратуры.

По делу о взятке проходит также сотрудница горсовета. Суд решил отпустить ее под залог в 56 тыс. грн. До внесения суммы чиновница будет содержаться в изоляторе.