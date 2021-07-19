Более 90% киевлян соглашаются с тем, что предприниматели должны нести ответственность за вывоз мусора и уборку территории вокруг своих МАФов.

Более двух третей киевлян поддерживают решение городских властей убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Рейтинга".

Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы положительно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева и лишь 9% опрошенных отнеслись к этому решению негативно, 14% - нейтрально.

81% киевлян поддерживает запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступает за запрет продажи алкоголя в киосках (19% - против).

Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичных властей ввести систему "Prozorro" для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).

70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство - 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборка территорий, и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.

Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: частное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь