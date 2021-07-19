Более двух третей киевлян поддерживают решение городских властей убрать торговые киоски (МАФы) из подземных переходов столицы.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Рейтинга".
Согласно опубликованным данным, 73% жителей столицы положительно оценивают инициативу КГГА убрать МАФы из подземных переходов Киева и лишь 9% опрошенных отнеслись к этому решению негативно, 14% - нейтрально.
81% киевлян поддерживает запрет на продажу табачных изделий в МАФах рядом со школами и детскими садами (13% - против). 69% выступает за запрет продажи алкоголя в киосках (19% - против).
Также, согласно данным исследования, 65% поддерживают идею столичных властей ввести систему "Prozorro" для получения разрешений на установку временных конструкций (13% - против).
70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города. Абсолютное большинство - 94% и 93% горожан считают, что владельцы ларьков должны отвечать за вывоз мусора и уборка территорий, и лишаться лицензий в случае доказанных фактов антисанитарии.
Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: частное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021.
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