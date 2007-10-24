Грач: в Украине разжигается очередной антироссийский шабаш
"Кто первым подал пример сносить памятники?"
Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает антироссийским шабашем события вокруг акта вандализма на горе Говерла.
«В Украине с помощью правоохранительных органов раздувается очередной антироссийский шабаш, который базируется на претензиях к молодежному крылу Евразийского союза, представители которого якобы совершили акт надругательства над государственными символами Украины, установленными на вершине горы Говерла», - говорит Л.ГРАЧ, сообщили УНИАН в Крымском рескоме КПУ.
Главный коммунист Крыма заявляет, что «виден политический заказ», который, по его мнению, устраивает, в частности, Виктора ЮЩЕНКО. «Потому что анализ действий правоохранительных органов, в частности, МВД, не выдерживает никакой правовой критики, - говорит Л.ГРАЧ. - Органы МВД возбудили уголовное дело по факту нарушения общественного порядка, что не отвечает сути совершенного. А также следствие ведется не по территориальной принадлежности органов МВД».
Лидер коммунистов Крыма советует всем «посмотреть глубже» и понять, кто «насаждает идеологию вандализма на Украине последние 16 лет»: кто первым подал пример сносить памятники В.И.Ленину, полководцам, разведчикам и воинам Советской Армии, кто стал переписывать историю, топтать память павших в годы Великой Отечественной войны, кто стал "ставить в один ряд победителей и пособников фашизма...". По мнению Л.ГРАЧА, это все «делает украинская власть во главе с В.ЮЩЕНКО».
Поэтому, отмечает Л.ГРАЧ, самому руководству Украины "нужно прекратить заниматься историческим и правовым вандализмом".
Говоря о событиях на Говерле, Л.ГРАЧ подчеркивает: относительно проявления вандализма в отношении государственных символов необходимо провести компетентное, не заполитизированное расследование и в судебном порядке дать оценку.