Грач: в Украине разжигается очередной антироссийский шабаш

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает антироссийским шабашем события вокруг акта вандализма на горе Говерла.

«В Украине с помощью правоохранительных органов раздувается очередной антироссийский шабаш, который базируется на претензиях к молодежному крылу Евразийского союза, представители которого якобы совершили акт надругательства над государственными символами Украины, установленными на вершине горы Говерла», - говорит Л.ГРАЧ, сообщили УНИАН в Крымском рескоме КПУ.

Главный коммунист Крыма заявляет, что «виден политический заказ», который, по его мнению, устраивает, в частности, Виктора ЮЩЕНКО. «Потому что анализ действий правоохранительных органов, в частности, МВД, не выдерживает никакой правовой критики, - говорит Л.ГРАЧ. - Органы МВД возбудили уголовное дело по факту нарушения общественного порядка, что не отвечает сути совершенного. А также следствие ведется не по территориальной принадлежности органов МВД».

Лидер коммунистов Крыма советует всем «посмотреть глубже» и понять, кто «насаждает идеологию вандализма на Украине последние 16 лет»: кто первым подал пример сносить памятники В.И.Ленину, полководцам, разведчикам и воинам Советской Армии, кто стал переписывать историю, топтать память павших в годы Великой Отечественной войны, кто стал "ставить в один ряд победителей и пособников фашизма...". По мнению Л.ГРАЧА, это все «делает украинская власть во главе с В.ЮЩЕНКО».

Поэтому, отмечает Л.ГРАЧ, самому руководству Украины "нужно прекратить заниматься историческим и правовым вандализмом".

Говоря о событиях на Говерле, Л.ГРАЧ подчеркивает: относительно проявления вандализма в отношении государственных символов необходимо провести компетентное, не заполитизированное расследование и в судебном порядке дать оценку.