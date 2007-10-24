Группа сотрудников МВД пытается захватить главный офис Укртатнефти

В настоящее время (между 21.00 и 22.00) группа сотрудников Министерства внутренних дел Украины во главе с заместителем министра Василием ФАТХУТДИНОВЫМ пытается незаконно захватить помещение заводоуправления ЗАО “Укртатнефть” (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.). Об этом УНИАН сообщил адвокат “Укртатнефти” Александр САНЖАРА.

По словам адвоката, председатель правления ЗАО Павел ОВЧАРЕНКО обратился к Президенту Украины, генеральному прокурору и председателю СБУ с просьбой вмешаться в эти события.