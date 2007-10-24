СБУ снова запретила въезд в Украину россиянам Зарифуллину и Дугину

Служба безопасности Украины возобновила запрет на въезд в Украину российским гражданам Павлу ЗАРИФУЛЛИНУ и Александру ДУГИНУ, которые являются лидерами Евразийского союза молодежи и подозреваются в совершении акта вандализма на Говерле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, постановление о запрете на въезд в Украину этим лицам сроком на пять лет было издано в 2006 году. Однако в этом году после определенных политических договоренностей его действие было приостановлено.

Однако последние события на Говерле вынудили Службу безопасности возобновить запрет на въезд указанным лицам.

Как сообщалось, Евразийский союз молодежи заявил об уничтожении его активистами Государственного герба Украины, установленного на Говерле – самой высокой горе на территории Украины, и переименовании вершины на пик Сталина.

20 октября и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины установила лиц, осуществивших надругательство над государственной символикой Украины на горе Говерла. По его словам, это трое молодых людей – «Леонид САВИН (1974 г.р.), гражданин Украины, который с марта сего года постоянно проживает в Москве и является одним из ведущих активистов этой структуры, ответственным за функционирование веб-сайта ЕСМ. Второй - Александр БОВДУНОВ (1986 г.р.), гражданин России, и третий - Валерий МАНТРОВ (1988 г.р.)».

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ получены материалы, свидетельствующие, что «этот позорный поступок координировали с территории России» руководители ЕСМ П.ЗАРИФУЛЛИН и А.ДУГИН.

Милиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственными символами Украины, установленными на Говерле.