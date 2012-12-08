Данилишин: во главе правительства нужен другой человек

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

Б.Данилишин отметил, что экономическая ситуация в Украине еще раз подтверждает, что старые подходы управления хозяйством страны, которых придерживалось правительство Николая Азарова, «себя изжили». Поэтому даже новая «Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы», которую начали разрабатывать в правительстве, «какой бы хорошей она не была, без новых управленческих решений положение не спасет».

«Нужен современный взгляд на организацию управления в новых экономических реалиях, существующих в Украине и мире, понимание тенденций развития. При формировании нового состава Кабинета министров Украины Президенту надо учесть, что во главе правительства должен быть человек с современным экономическим мышлением, широкими связями в международных финансовых кругах, равноудаленный от лоббизма интересов основных финансово-олигархических групп», - отметил он.

Б.Данилишин подчеркнул, что главной антикризисной мерой должен стать Государственный бюджет Украины на 2013 год, в котором необходимо предусмотреть условия для развития экономики.

«Учитывая риски возникновения финансовой нестабильности, целесообразно пересмотреть проект бюджета на 2013 год, увеличив объемы капитальных расходов, в том числе строительных. Не нужно бояться дефицита бюджета, но и не злоупотреблять им: 3-5% дефицита может быть нормой, если эти средства направляются на развитие и инфраструктурные проекты, а не на потребление. Также важно предусмотреть создание стабилизационного фонда, средства которого будут направляться на обеспечение всех гарантийных обязательств государства, что повысит доверие к намерениям правительства проводить взвешенную и сбалансированную бюджетную политику», - убежден Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».