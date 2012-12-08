Во Львове откроется выставка «Эпоха Возницкого»

Об этом сообщили УНИАН в управлении культуры Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на выставке, посвященной 50-летию деятельности Героя Украины Бориса Возницкого в должности директора Львовской галереи искусств, будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, которые были привезены из экспедиций, организованных Б.Возницким.

“Приняв руководство учреждением, которое насчитывало около 10 тыс. экспонатов и одно помещение на ул. Стефаника, 3 во Львове, он более чем в шесть раз наполнил фонды галереи, открыв при этом 15 новых отделов, с более чем двадцатью объектами. Б.Возницкий в 60-70-х годах инициировал сотни экспедиций в западный регион Украины, благодаря которым было спасено свыше 12 тысяч предметов (иконы, скульптуры, старинные печатные издания). Ему принадлежит идея создания новых филиалов галереи, которые появлялись в запущенных или отстроенных и отреставрированных памятниках архитектуры. Благодаря невероятному упорству Б.Возницкий вывел Львовскую галерею искусств в ранг мощного музейного комплекса, в коллекции которого насчитываются свыше 60 тысяч произведений”, - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая этого года во время дорожно-транспортного происшествия трагически погиб Герой Украины, директор Львовской галереи искусств Б.Возницкий.

86-летний Б.Возницкий, находясь за рулем автомобиля, въехал в маршрутку и погиб.