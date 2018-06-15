Томенко: Коллекция, собранная Возницким, превыше запасов золотовалютного фонда

23 мая при трагических обстоятельствах ушел из жизни директор Львовской национальной галереи искусств, идеолог восстановления культурного наследия Украины Борис Возницкий. Всего месяц назад он отпраздновал свой 86-й день рождения.



Несмотря на довольно почтенный возраст, он всегда вел активный образ жизни, много времени проводил в замках Львовской области, ездил по Украине и пополнял свою уникальную коллекцию. Собственно, именно в Золочевский замок Борис Возницкий ехал и 23 мая утром...





Всю свою жизнь искусствовед провел в постоянном поиске новых идей, новых экспонатов и новых знаний. Борис Возницкий - академик Украинской академии искусств, Герой Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев, но коллеги и единомышленники знали его как доброго и отзывчивого человека, неравнодушного к судьбе Украины и будущего украинцев. Его по праву называли «ангелом-хранителем» украинских музеев, замков и памятников культуры.



Родился Борис Григорьевич 16 апреля 1926 на Волыни. Во время Второй мировой войны служил в штрафной роте советской армии, был связным УПА. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, Львовское училище прикладного искусства. С 1960 года работал во Львовском музее. В этом году должно было исполниться ровно 50 лет, как он стал бессменным директором Львовской картинной галереи...



По мнению многих экспертов, Борис Возницкий был едва ли не единственным искусствоведом в Украине, так много знающим об истории замков Галичины и Украины вообще. За пятьдесят с лишним лет он собрал сотни уникальных экспонатов для музейных коллекций. Известный культуролог Тарас Возняк говорит, что со смертью Бориса Возницкого во Львове изменится общая атмосфера города.



В свое время он стал одним из руководителей оргкомитета всеукраинской акции «7 чудес Украины», которую основал Фонд Николая Томенко «Рідна країна», всеми силами поддерживал развитие туристической отрасли, выступал консультантом в подготовке телевизионного проекта «7 чудес Украины: замки, дворцы, крепости».



Как замечательного специалиста, незаурядную личность, уникальное человека и хорошего друга знал Бориса Возницкого Николай Томенко.



«Борис Возницкий - один из немногих Героев Украины, который заслужил это звание, несмотря на то, что оно давно дискредитировано различными президентами, чиновниками, главами областных администраций, которые рассчитывались им перед своими друзьями и спонсорами. Зная, что он настоящий народный герой Украины, Возницкий всегда носил Звезду Героя, потому что не боялся, что кто-то усомнится в том, что она принадлежит ему по праву.



В свое время Иван Франко сказал, что патриотов много, а работников мало. Возницкий был настоящим тружеником на ниве украинской культуры, и у него не было другой жизни. Работа стала для него главной мечтой и главным увлечением.



Когда я вспоминал Львов или собирался туда, то он всегда ассоциировался у меня исключительно с Борисом Григорьевичем. Поэтому каждый раз, будучи во Львовской области, я старался с ним встретиться и поговорить, узнать, что нового из проектов, которые десятками роились в его голове и, что самое важное, которые ему всегда удавалось реализовать. Фактически, он показал нам путь, которым нужно двигаться в направлении восстановления уникальной украинской историко-архитектурного наследия.



Сейчас невозможно понять, как Возницкий смог восстановить и вернуть людям Олеский замок в советское время. Таким же самобытным подвигом является реализация его следующего проекта - восстановление Золочевского замка, который принимает сегодня десятки тысяч посетителей со всего мира.



Для большинства проектов, которые воплощал Возницкий, удавалось найти средства, потому что ему верили, были уверены, что именно он - это человек, который знает как пропагандировать и спасать украинскую культуру.



Именно Борис Григорьевич создал первый прецедент за время независимости, когда Украина получила право представить в Лувре первую выставку работ Пинзеля. Последний - всемирно известный скульптор, который жил и творил в Украине. Его руке украинским барокко и рококо принадлежит более 60-ти произведений. Возницкий чрезвычайно заботился этой выставкой, ибо было важное событие и для его жизни, и для всей Украины.



В мой последний приезд во Львов Возницкий показывал ход реставрации многих работ Пинзеля, которые вскоре отправятся в Париж. Там состоится уникальная презентация этого гениального мастера, свои последние и самые работы создал в Украине. Выставка Пинзеля в Лувре откроется 21 ноября 2012 и продлится до конца февраля 2013.



Если проанализировать историю восстановления и реставрации историко-архитектурных памятников в Украине, то трудно найти хоть один, где обошлось бы без консультации Бориса Возницкого. Он помогал своим советом в период возрождения дворца Кирилла Разумовского в Батурине. Он консультировал работы по восстановлению резиденции Богдана Хмельницкого в Чигирине. Фактически, без его участия не обходился ни один известный проект возрождения украинских памятников...



Многие говорили, что Возницкий - богатейший человек Украины. В значительной степени это соответствует действительности. В свое время я имел возможность несколько раз обойти с ним эти запасники в бывшем католическом монастыре ордена капуцинов. Сегодня там собраны десятки тысяч культовых историко-архитектурных и культурных памятников.



Я благодарен судьбе, что во время съемок программы «7 чудес Украины: замки, дворцы, крепости» об Олеском замке Борис Григорьевич согласился провести нам эксклюзивную телевизионную экскурсию (видео можно посмотреть здесь) и показать широкой публике уникальные вещи из этого хранилища, собранные фактически одним человеком. Эта коллекция собрана им для украинской культуры, и она превышает запасы золотовалютного фонда, поскольку эти сокровища действительно неоценимы.



Этот человек был своеобразной энциклопедией украинской истории и культуры. Я не помню, чтобы на мой вопрос о происхождении средневекового портрета, скульптуры или дома он не знал ответа... Самое интересное, что ему всегда удавалось находить и спасать эти экспонаты, которые были в советские времена уничтожены, выброшены или попросту валялись как хлам. Он помнил не только историю создания каждого из этих произведений искусства, но и всегда знал, что на нем изображено, кто его автор, какие мытарства его постигли. А также рассказывал, как ему удавалось их находить, отвоевывать и перевозить в безопасное место.



В его планах было еще очень много проектов, которые, на первый взгляд, выглядят совершенно невероятными. Это и найти место захоронения гетмана Ивана Выговского, увековечить место рождения княгини Ольги на Львовщине, о чем он часто рассказывал и авторитетно доказывал. Сегодня в сотрудничестве с польскими специалистами реставрируется множество интересных полотен мирового уровня. Также Возницкий развернул активную работу по возрождению одного из самых интересных замков Украины - Подгорецкого.



На сегодня главная задача, как для украинской элиты в целом, так и львовской в частности - проанализировать все проекты, которые начал Борис Возницкий, и совместными усилиями их завершить. Это будет лучшей памятью Великому Украинцу...»



...Прощались с Героем Украины, известным искусствоведом Борисом Возницким во Дворце Потоцких. Похоронят хранителя замков и старины в пятницу на Лычаковском кладбище.



«Рідна країна»