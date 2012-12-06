Госстат: В ноябре в Украине зафиксирована дефляция - 0,1%

По информации Госстата, с начала 2012 г. (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,4%, в январе-ноябре 2012 года против января-ноября 2011 года - инфляция 0,6%.

Согласно сообщению, в ноябре против октября 2012 года больше всего подорожали яйца - на 2,9% (против ноября 2011 года - снижение цен на 15,1%), молоко - на 1,8% (снижение на 6,3%), сыр и творог - на 1% (снижение на 2,7%).

Снижение цен зафиксировано в основном на сахар - на 5,1% (снижение - 18,3%), фрукты - на 3,7% (снижение на 1,9%), овощи - на 1,8% (снижение на 25,1%).

По остальным позициям в ноябре против октября зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,2 п.п.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года потребительские цены не изменились (инфляция - 0%), также цены не изменились и против октября 2011 года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.