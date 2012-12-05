У Азарова рассказали о пессимистическом сценарии развития Украины

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1125 от 28 ноября, размещенном на правительственном портале в среду, 5 декабря.

Согласно пессимистическому сценарию, размер номинального ВВП составит 1 триллион 530 млрд гривен, в то время как по оптимистическому сценарию его размер составит 1 триллион 576 млрд гривень.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября первый заместитель министра экономического и торговли Анатолий Максюта сообщил журналистам утвержденные макропоказатели социально-экономического развития Украины на 2013 год по оптимистическому сценарию: рост ВВП составит 3,4%, инфляция – 4,8%.

Доходы Госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 315,224 млрд грн. Расходы Госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 363,65 млрд грн.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета планируется установить на уровне 44,535 млрд грн.

Ранее Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с ранее утвержденных 4,5% до 3,5%.

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозировал рост валового внутреннего продукта в 2013 году на уровне около 3%.