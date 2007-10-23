Бывший киевский мэр Омельченко попал в ДТП
10:17, 23 октября 2007Общество
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Авария на трассе Житомир - Киев
|Александр Омельченко
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 октября в 5 утра на 38-ом километре автодороги Киев-Житомир.
Как отметили в ГАИ, О.Омельченко возвращался из Житомира в Киев в автомобиле «Тойота Лендкрузер», которым лично управлял. В результате произошло столкновение с прицепом Камаза, который двигался в попутном направлении. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия, осмотрела экс-мэра и не нашла у него повреждений. После этого О.Омельченко вызывал другой автомобиль, на котором вернулся в Киев. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
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