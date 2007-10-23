Жених пожертвовал почку своей невесте

31-летний житель города Манхассет (штат Нью-Йорк) согласился стать донором почки для своей невесты, страдавшей почечной недостаточностью. Операция по трансплантации органа, состоявшаяся в прошлый понедельник, прошла успешно, сообщает UPI.

23-летняя Джарена Бейтс (Jarena Bates) восемь лет страдала заболеванием почек. В мае этого года врачи диагностировали у нее почечную недостаточность, и объявили о необходимости пересадки донорской почки.

Надежда найти подходящего донора была довольно слабой: в Нью-Йорке более 5 тысяч человек нуждаются в пересадке почки, а время ожидания трансплантации составляет в среднем от семи до девяти лет. Между тем, жених Джарены Тай Джонсон (Tye Johnson) заявил о своем желании стать донором. Проведенные анализы подтвердили, что Джонсон и Бейтс являются «идеальной парой», сообщил хирург Эрнесто Молменти.

«Они оказались совместимыми по группе крови и генетике», - сказал врач. – «Их история лучше, чем у Ромео и Джульетты».

Операция по трансплантации почки была сделана в университетской больнице Северного берега (North Shore University Hospital) неделю назад. Вмешательство прошло успешно, и сейчас оба пациента идут на поправку. По словам Джонсона и Бейтс, они планируют пожениться 15 октября следующего года, отметив таким образом годовщину операции.

Медпортал