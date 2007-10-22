Все министры против туберкулеза

Делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Дмитрием ТАБАЧНИКОМ и министром здравоохранения Юрием ГАЙДАЕВЫМ приняла участие в Европейском министерском форуме «Все против туберкулеза», который состоялся в Берлине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в форуме, который был организован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Министерством охраны здоровья ФРГ, приняли участие 53 правительственные делегации из европейских стран.

Цель форума - усилить борьбу с туберкулезом на государственном уровне, а также обязать европейские государства обеспечить полное и адекватное финансирование мероприятий, направленных на профилактику туберкулеза и борьбу с ним.

Ю.ГАЙДАЕВ принял участие в дискуссии по теме «Какое внимание уделяется туберкулезу как проблеме общественного здоровья в национальных системах здравоохранения». В своем обращении к присутствующим Ю.ГАЙДАЕВ отметил, что сегодня в Украине каждый час регистрируется 4 новых случая туберкулеза и 1 случай смерти от этого заболевания, а за последние 10 лет распространенность активных форм туберкулеза выросла на 6%.

Ю.ГАЙДАЕВ подчеркнул, что улучшение социального благосостояния населения, подготовки и социального обеспечения медицинских кадров, существенное увеличение финансирования противотуберкулезных мероприятий - это первоочередные государственные задачи для преодоления эпидемии туберкулеза, над решением которых работают сегодня в Украине.

По результатам дискуссий участники Форума одобрили декларацию Европейского региона против туберкулеза.

В ходе работы Форума состоялись многочисленные встречи министра здравоохранения Украины с его коллегами министрами, руководством ВОЗ и Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, представителями национальных и международных неправительственных организаций.

По данным Минздрава, в Украине на сегодняшний день общее количество больных, которые находятся под наблюдением противотуберкулезных заведений, составляет 515 тысяч человек, в том числе количество больных активными формами туберкулеза - 99 тысяч человек.