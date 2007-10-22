Ехануров: я изучил материалы о взрыве газа в Днепропетровске

Кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, экс-губернатор Днепропетровской области Юрий ЕХАНУРОВ считает, что причиной взрыва газа в Днепропетровске является, в первую очередь, недостаточный контроль со стороны органов государственного надзора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Я изучил материалы о взрыве газа в Днепропетровске и поражен огромным количеством трагических совпадений на газораспределительных пунктах. Это значит, что в ГРП давно никто не заглядывал», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, можно также говорить о действиях должностных лиц «Днепрогаза», компетентности или некомпетентности исполнителей.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что вопрос заключается не в конкретных владельцах «Днепрогаза» и их действиях, а «в системе, как государство должно ограждать вещи, подобные взрыву в Днепропетровске». По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, в Украине должна быть создана программа относительно безопасной жизни в мегаполисах.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что после трагедии виновные должны быть наказаны, а также должно быть принято системное решение с тем, чтобы сделать невозможной подобную трагедию в будущем. «Газофобию в Украине надо развеять», - подчеркнул он.