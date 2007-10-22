Кинах: Украине надо выиграть время

Россия может увеличить цену на природный газ для Украины в 2008 году на 15%, такое мнение в интервью информационному агентству Bloomberg высказал министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

Он отметил, что, повышение цены на газ создаст дополнительное давление на инфляцию и усложнит задачу правительства по обеспечению прогнозного показателя инфляции на 2008 год на уровне 6,8%. Также высокие цены на газ могут негативно повлиять на развитие экономики и замедлить экономический рост до менее чем 6,5%.

«При цене газа 180 долл. за 1 000 куб. м наша химическая промышленность, один из главных экспортеров, станет убыточной. Нам необходимо время для модернизации нашей экономики, для внедрения новых технологий и снижения нашего энергопотребления" - сказал А. КИНАХ.

Министр также подчеркнул, что для Украины важно не только договориться о цене на газ на следующий год, но и определиться с ценами на газ на среднесрочную перспективу, учитывая, что удержать цены ниже европейского уровня дольше двух-трех лет вряд ли возможно.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. м. С января 2006 г. - 95 долл. за 1 тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за тыс. куб. м.