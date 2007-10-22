Гриценко объяснил, кто поедет в Афганистан

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что в рамках заседания Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы речь не шла о направлении украинских военнослужащих в Афганистан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по итогам заседания совета.

«Во время встречи этот вопрос в прямой постановке не обсуждался… Речь шла о другом: поскольку мы присоединились к совместным миротворческим силам, то теперь на следующем этапе мы определимся как государство совместно с командованием бригады, какой именно будет вклад Украины на этом этапе», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он не исключил, что на этом этапе Украина может привлечь к выполнению миротворческой миссии в Афганистане штабных офицеров, инженерные, медицинские подразделения и т.п.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что это многонациональное соединение, и какие именно задачи оно будет выполнять, будет приниматься многонациональным консенсусом и обязательно в соответствии с национальным законодательством.

Он отметил, что в соответствии с украинским законодательством это решение будет приниматься правительством, Советом национальной безопасности и обороны, Президентом и парламентом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, А.ГРИЦЕНКО сообщил, что Украина присоединилась к Многонациональным миротворческим силам Юго-Восточной Европы Seebrig.

Он отметил, что следующим этапом станет ратификация соответствующего соглашения в Верховной Раде. А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что выполнение конкретных миссий будет приниматься совместно командованием миротворческой бригады и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Бригада Многонациональных миротворческих сил Юго-Восточной Европы выполняет миротворческую миссию в Афганистане.