Погода до конца октября

23 октября по прогнозам синоптиков в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях, а днем и в Крыму облачно с прояснениями, временами дождь, в Карпатах местами ожидаются сильные осадки. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях и в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 8-13°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях местами 7-9° тепла; в Карпатах на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 24-25 октября переменная облачность. Временами дождь (в северной части небольшой), в Карпатах дождь и мокрый снег, местами сильный; 24 октября на Левобережье преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, 24 октября в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 7-12°, на побережье морей до 16°, днем 13-18°, в Крыму до 22°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

В северных областях, а 27 октября в западных и центральных областях без существенных осадков; на остальной территории ожидаются небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Температура в южной части ночью 4-10°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 0-6° тепла, днем 8-14° (в Карпатах ночью и днем около 0°).

28-31 октября - 1 ноября без осадков, лишь 28 октября в Крыму и Приазовье пройдет небольшой дождь. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 7-13° тепла; на крайнем юге ночью 3-9° тепла, днем 10-16°.

В г. Киеве и области 23 октября переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 11-13°; по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

24-25 октября переменная облачность. Временами небольшой дождь (ночью 24 октября без существенных осадков). Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

26-27 октября без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем 8-13°.