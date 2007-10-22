Руководитель ”Укртатнафты” обещает удивить татарских акционеров

Новое руководство ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) во главе с восстановленным по решению суда в должности председателя правления Павлом ОВЧАРЕНКО начало комплексную ревизию финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Об этом П.ОВЧАРЕНКО сказал в интервью газете "Дело".

"Финансовое положение настораживает. Большая кредиторская задолженность, которая увеличилась и не сбалансирована активами предприятия. Думаю, что акционеры – НАК «Нафтогаз Украины», татарская сторона – будут удивлены, когда узнают, что кредиторская задолженность Кременчугского НПЗ выросла до 3 миллиардов гривен", - сказал он.

При этом он выразил мнение, что "это «заслуга» Сергея ГЛУШКО (отстраненный глава правления ЗАО «Укртатанафта» – УНИАН), не верится, что на это было дано разрешение акционеров". П.ОВЧАРЕНКО подчеркнул: "Сначала надо завершить ревизию – этим займется специальная комиссия. До тех пор, пока не появится точная, достоверная информация, я не хочу делать какие-либо громкие заявления, не хочу быть голословным".

Как сообщал УНИАН, Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя Правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года. 9 ноября 2004 г. Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности. В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя Правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».