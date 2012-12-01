Данилишин подозревает, что ВТО найдет «достойный» ответ Азарову (дополненная)

Об этом он написал в своем комментарии в Facebook.

Он отметил, что это может произойти из-за того, что уровень тарифной защиты этих объединений значительно выше, чем у Украины, и без надлежащего ограничения может вредить их экономическим интересам.

«Украина должна быть заинтересована в полномасштабной имплементации в систему отношений Таможенного союза договорно-правовой базы ВТО и всеми возможными средствами содействовать активизации переговорного процесса относительно вступления членов союза в Организацию. Присоединение Украины к союзу является возможным только на условиях ВТО, что означает принятие странами - членами ТС условий Украины», - отметил он.

В настоящее время, убежден Б.Данилишин, гармонизация таможенных тарифов Украины и Таможенного союза – невозможна, учитывая расписание тарифных обязательств Украины, которое является неотъемлемой частью Закона Украины “О ратификации Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию”, принятого Верховной Радой Украины 10.04.2008 за № 250-VI. Подача заявки в ВТО относительно пересмотра тарифных обязательств была одной из попыток унификации этого процесса.

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Как сообщал УНИАН, экс-министр экономики Б.Данилишин считает, что заявка Украины во Всемирную торговую организацию о пересмотре тарифных обязательств свидетельствует об отсутствии в стране системной внешнеэкономической политики, а просьба ВТО отозвать эту заявку является беспрецедентным случаем в практике торгово-экономических переговоров.

«Негативная реакция государств - членов ВТО на возможный единоличный пересмотр тарифных обязательств Украины может привести к применению санкций ограничительного характера (не только тарифных) в отношении Украины, следствием чего может стать ухудшение ситуации с экспортом, выдвижение требований к Украине относительно применения компенсационных механизмов, инициированию странами - членами ВТО обсуждения выполнения Украиной обязательств в рамках ВТО», - сказал Б.Данилишин. Вместе с тем, он отмечает, что Украиной не были в полной мере приняты меры для того, чтобы избежать возможных негативных последствий присоединения к ВТО.

Справка УНИАН. В октябре Украина обратилась к ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию. Это обращение вызвало обеспокоенность торговых партнеров Украины в ЕС и США.

26 ноября участники Совета по торговле товарами ВТО (23 участника) на своем заседании приняли совместное заявление, в котором призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок. Участникам Совета, согласно заявлению, непонятно, какими будут компенсационные меры со стороны Украины. Кроме того, их беспокоит отсутствие прозрачности со стороны Украины в этом вопросе. Заявление подписали крупнейшие государства – участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после получения членства в ВТО страны могут в течение еще 3 лет менять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.