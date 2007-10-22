В Украине дорожает бензин

Прошедшая рабочая неделя (с 15 по 19 октября) характеризовалась продолжающимся ростом цен в Украине на все виды нефтепродуктов.

Согласно данным компании UPECO, рост цен на низкооктановые марки бензина составил +6 коп. Более всего подорожание коснулось Крымского региона. Здесь низкооктан продавался по 4,10 грн./литр, сообщает Лига.

Цены выше 4 грн. также преобладали в Донецкой (4,07 грн./литр) и Киевской (4,01 грн./литр) областях. Дешевле всего данную марку бензина можно было приобрести в Харьковской (3,68 грн./литр) и Полавской (3,79 грн./литр) областях.

При этом на крупнооптовые партии низкооктана цены повысились с 4,589 до 4,697 тыс.грн. за тонну.

Наименее всего ценовым изменениям был подвержен бензин марки А-92, повысившись за неделю всего на 1 коп., с 4,32 грн./литр до 4,33 грн./литр. Дороже всего эта марка бензина продавалась в Крыму (4,73 грн./литр), а также Донецкой и Киевской (4,36 грн./литр) областях. Дешевле всего А-92 можно было приобрести Харьковской (4,17 грн./литр) и Полтавской (4,21 грн./литр) областях.

На крупнооптовые партии бензина марки А-92 цены за неделю повысились с 4,701 до 4,771 тыс.грн. за тонну.

Продолжился рост и на самую популярную марку бензина А-95. В среднем рост в целом по Украине на высокооктан составил 3 коп.

В Крыму высокооктан предлагался по 4,95 грн./литр - самой высокой цене по Украине.

Кроме того, наиболее дорого высокооктан продавался в Днепропетровской (4,72 грн./литр) и Киевской (4,71 грн./литр) областях. На Харьковщине (4,58 грн./литр) и Черкащине (4,59 грн./литр) высокооктан можно было приобрести по самой низкой цене.

Рост цен на дизельной топливо (ДТ) немного замедлился, повысившись с 4,16 грн./литр до 4,19 грн. В то же время, неделей ранее рос цен на "дизель" составил 8 коп.

Украинская правда