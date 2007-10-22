Школьникам начали урезать порции

После резкого подорожания продуктов питания директора украинских школ ломают головы над тем - как за те же деньги купить пищу, которая уже выросла в цене. В школах абсолютно не скрывают, что одним из выходов из ситуации является уменьшение порций. Чтобы на уроке ни у кого не бурчало в животе, - придется поделиться. Иначе - порций на всех не хватит. Следовательно, «первое» для школьников весит не 250 граммов как раньше, а 200; котлета не 50, а 30 граммов, сообщает 5 канал.

Дирекция комбинатов школьного питания заверяет, что сдерживает закупочные цены как может, но за рыночными не успевает. За говядину, которая в январе стоила 9 гривен за килограмм, поставщики теперь правят 23, а за масло вместо пяти - восемь. Производители жалуются, нужно повысить цены на горячее питание школьникам по меньшей мере вдвое – иначе предприятиям просто не удержаться на плаву.

Калорийность горячего школьного обеда уменьшается или не ежедневно. Работники комбинатов школьного питания боятся даже допускать, какой будет порция, если цены на продукты будут расти и в дальнейшем. Добавляют, обед, по-видимому, будет похож на легкий завтрак, и то диетический.