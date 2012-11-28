Одному из банков НБУ уже запретил привлекать депозиты

Национальный банк Украины, согласно решению Комиссии НБУ по вопросам надзора №906 от 23 ноября 2012 года, запретил банку «Таврика» (г. Киев) привлекать депозиты. Об этом сообщается на сайте коммерческого банка.

«... На АО «Банк Таврика» наложен ряд ограничений на осуществление банковских операций, прежде всего, на привлечение вкладов (депозитов) от физических лиц и на проведение операций с ценными бумагами (сберегательными сертификатами на предъявителя)", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Банк «Таврика» создано в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.