Нацбанк не против, чтобы валютчиков сажали за решетку

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с наличной валютой, считая, что это поможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

«Это (теневая продажа наличной валюты – УНИАН) уже будет не административное правонарушение, а уклонение от уплаты налогов. Если мы говорим об особо крупных суммах, то это уже будет уголовная ответственность», – заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков, интервью которого размещено на сайте Нацбанка.