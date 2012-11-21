Нацбанк не против, чтобы валютчиков сажали за решетку

16:14, 21 ноября 2012
Политика
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Нацбанк поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с наличной валютой.

Нацбанк поддерживает криминальную ответственность за оперции

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с наличной валютой, считая, что это поможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

«Это (теневая продажа наличной валюты – УНИАН) уже будет не административное правонарушение, а уклонение от уплаты налогов. Если мы говорим об особо крупных суммах, то это уже будет уголовная ответственность», – заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков, интервью которого размещено на сайте Нацбанка.

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