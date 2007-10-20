Подростки в Москве насмерть забили прохожего битами

В связи с серией нападений на прохожих на юго-западе Москвы задержаны несколько десятков футбольных болельщиков. Об этом заявил замначальника Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Евгений Гильдеев.

По его словам, всего были задержаны около 30 молодых людей в разных местах Юго-Западного округа столицы. Задержанные доставлены в разные отделения милиции, где с ними проводятся следственные действия, передает РИА Новости. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть".

Нападения были совершены около 17 часов дня на улицах Архитектора Власова и Наметкина. В результате от множественных травм на месте скончался 46-летний уроженец Якутии (по другим данным, Бурятии) Сергей Николаев. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирован с ножевым ранением 37-летний гражданин Узбекистана Галиджан Гуляшов, работающий дворником.

По некоторым данным, имеется также третий пострадавший. Он также госпитализирован, его личность не установлена.

По первоначальным сведениям, нападения совершила группа подростков в возрасте от 14 до 18 лет, одетых в черные кожаные куртки и вооруженных бейсбольными битами и ножами.

20 октября в Москве состоялись несколько матчей очередного тура чемпионата России по футболу, которые завершились примерно за час до серии инцидентов в районе станции метро "Новые Черемушки".