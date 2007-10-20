Российские акционеры Днепрогаза привезут целую делегацию независимых экспертов

Российские акционеры «Днепрогаза» привлекут независимых экспертов к расследованию причин взрыва газа в доме в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Днепропетровске совладелец и президент ЗАО «Комплексные энергетические системы» (Россия) Михаил СЛОБОДИН.

По его словам, вчера, 19 октября, наблюдательный совет компании принял решение о создании специальной группы с привлечением украинских и российских ведущих экспертов для расследования причин взрыва. М.СЛОБОДИН отметил, что завтра в Днепропетровск прибывает целая делегация экспертов из России. По его словам, российским акционерам ОАО «Днепрогаз» необходимо самим разобраться в том, что произошло в Днепропетровске, чтобы в дальнейшем такие трагические события не повторялись.

«От того, насколько объективно, взвешенно, детально будет проведен анализ причин взрыва газа в Днепропетровске, будет зависеть то, повторится ли это на большой территории в России и в Украине», - подчеркнул М.СЛОБОДИН.

По мнению владельца «Днепрогаза», экспертиза и выяснение виновных во взрыве должны пройти максимально открыто для общественности. «Мы этого не боимся», - отметил М.СЛОБОДИН. По его мнению, по результатам взрыва газа в Днепропетровске следует вынести реальные и долгосрочные уроки. М.СЛОБОДИН выразил соболезнование семьям погибших в результате взрыва и пострадавшим.

Он отметил, что трагедия в Днепропетровске была неожиданной для российской компании, поскольку по результатам конкурса, который компания проводила среди своих предприятий в Украине, ОАО «Днепрогаз» было признано лучшим.

Справка УНИАН. Холдинг ЗАО «Комплексные энергетические системы» владеет ООО «Газекс», который объединяет газораспределительные предприятия в 7 субъектах Российской Федерации и трех областях Украины.