Китаянка пыталась вывезти из США военные сенсоры

Американские полицейские арестовали проживающую в штате Коннектикут уроженку Китая, которая пыталась вывезти из США партию засекреченных военных сенсоров, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

По информации агентства, 39-летняя Кин Ли (Qing Li) в апреле 2007 года связалась по электронной почте с представителями компании Endevco Corp. и попросила продать ей 30 устройств стоимостью 2500 долларов каждое. Она сообщила, что устройства нужны одному из ее китайских друзей, работающему в государственной научно-исследовательском институте в Китае.

Представители компании Endevco сообщили о звонке женщины федеральным агентам, работающим под прикрытием. Кин Ли была арестована 14 октября в аэропорту Нью-Йорка при посадке на самолет, следующий в Пекин, однако сенсоры китаянка так и не получила. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Военные сенсоры размером с кредитную карту, которые пыталась приобрести Ли, используются при измерении мощности ядерных взрывов. Кроме того, их можно использовать при разработке ракет, "умных" бомб и другого вооружения. Их вывоз за пределы США без разрешения Госдепартамента является нелегальным.