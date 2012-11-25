В Кривом Роге «бывший работник СБУ» угрожал взорвать маршрутку

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, неизвестный выдвинул свои требования, позвонив вечером на спецлинию 102 с таксофона.

Мужчина заявил, что его ребенок болен лейкемией, а сам он бывший сотрудник СБУ и работал с взрывными устройствами и веществами. Он сказал, что работники милиции должны оставить на мусорнике 20 тысяч долларов, иначе он взорвет маршрутку. Через 15 минут злоумышленник повторно с мобильного телефона позвонил на спецлинию 102 и спросил, почему до сих пор никто не принес деньги, после чего прервал разговор.

Злоумышленника установили и задержали сотрудники милиции и УСБУ. Им оказался неработающий местный житель 1973 года рождения, инвалид 3-й группы по зрению, который сознался в содеянном. Задержанный объяснил, что действовал в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.