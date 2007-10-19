В Киеве открыли первый в СНГ памятник Михаилу Булгакову (фото)

В Киеве сегодня торжественно открыт первый в СНГ памятник писателю Михаилу Булгакову.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, памятник установлен у дома на Андреевском спуске, 13, где жил великий писатель и где сейчас находится его литературно-мемориальный музей.

В открытии памятника известному писателю принял участие Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рассказал, что авторами памятника М.Булгакову являются заслуженный художник Украины Николай РАПАЙ и заслуженный архитектор Украины Вячеслав ДОРМИДОНТОВ.

Мэр отметил, что произведениями М.Булгакова он наслаждался всю жизнь и счастлив наконец открыть памятник этому великому человеку. “Михаил Булгаков прожил в Киеве 28 лет, и именно здесь родилось много его шедевров, поэтому, я считаю правильно, что первый памятник Булгакову на территории СНГ установлен именно здесь. Кроме того, рядом, на Андреевском спуске, вскоре будет открыто новое здание Театра на Подоле, и первое представление, которое пройдет на его новой сцене, будет по произведениям Михаила Булгакова», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр столицы добавил, что вскоре в городе откроют еще несколько памятников великим деятелям искусств, в частности, писателю Борису Пастернаку.