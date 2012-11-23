Перевернулся автобус, который вез рабочих на шахту: 2 погибших, 7 раненых
10:43, 23 ноября 2012Общество
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В Луганской области перевернулся автобус, погибли 2 человека.
Подробности ДТП уточняются
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области, ДТП произошло сегодня в 5.50 на трассе с. Михайловка - пос. Чапаевка.
По предварительной информации, на мосту перевернулся пассажирский автобус, который вез рабочих на шахту «Комсомольская» (Антрацитовский район). В результате аварии два человека погибли, семеро пострадавших отправлены в больницу г.Ровеньки.
Подробности происшествия уточняются.
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