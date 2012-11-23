Маршрутка не разминулась с «Ладой»: 4 погибших, 7 раненых

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вчера, 22 ноября, в 17.30 возле поселка Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области, на автодороге Кривой Рог – Кировоград, в результате лобового столкновения легкового автомобиля „ВАЗ-2111” с микроавтобусом „Volkswagen Transporter” (осуществлял рейс по маршруту Кривой Рог – Хмельницкий, перевозил 7 пассажиров) погибли 4 человека (водитель, гражданин России, и пассажиры легкового автомобиля) и 7 человек (водитель и пассажиры микроавтобуса) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.