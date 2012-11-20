«Студенческая защита» будет просить Януковича ветировать закон о госзаказе

Об этом заявил координатор «Студенческой защиты» Андрей Черных, сообщили УНИАН в организации.

«Положение законопроекта относительно порядка формирования такого государственного заказа, в частности, порядка включения соответствующих показателей в проект государственного бюджета Украины, противоречит положениям главы 6 Бюджетного кодекса Украины, которыми детально регламентируется процедура представления главными распорядителями бюджетных запросов, в том числе и на осуществление государственных заказов», - отметил А.Черных.

Согласно положениям законопроекта, предлагается внедрить новую процедуру осуществления государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров, на которую не будут распространяться требования законов Украины «О государственном заказе для удовлетворения приоритетных государственных потребностей» и «Об осуществлении государственных закупок».

Кроме того, положения законопроекта (подпункты 2 и 3 части второй статьи 4), которыми вносятся изменения в часть четвертую статьи 1 Закона Украины «О государственном заказе для удовлетворения приоритетных государственных потребностей» и в абзац десятый части первой статьи 18 Закона Украины «О высшем образовании», полностью дублируют действующие положения указанных статей законов, считают в «Студенческой защите».

«Законопроект не содержит самостоятельного предмета законодательного регулирования, достаточного для принятия отдельного закона по соответствующему вопросу, и соответственно законопроект нуждается в существенной доработке. Поднятый законопроектом вопрос должен решаться путем внесения соответствующих изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» и другие законодательные акты, а не путем принятия отдельного закона», - считает А.Черных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, Верховная Рада приняла Закон «О формировании и размещении государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров». Закон регулирует особенности отношений, которые возникают в связи с формированием и размещением госзаказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров.