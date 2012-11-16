Налоговая милиция провела обыск в компании «Кинотур»

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении компании.

В частности, отмечается в сообщении, сегодня, 16 ноября, около 10.30 утра сотрудники налоговой милиции в масках и с автоматами блокировали работу компании «Кинотур» по адресу: Киев, ул. Васильковская, 1, корпус 4 (территория бывшей Киевской кинокопировальной фабрики).

Налоговиками проводился обыск в помещениях компании, изъяты документы в бухгалтерии, юридическом отделе и у директора.

В 16.45 налоговики покинули здание, сообщили в «Кинотуре», подчеркнув, что представители налоговой не предъявляли ордер на обыск и не давали каких-либо объяснений своего визита.

Директор компании «Кинотур» Андрей Сергиенко, финансовый директор Раиса Вишневская и юрист Дарья Куринская вызваны сейчас на допрос в прокуратуру.

При этом в компании добавили, что финансовому директору во время обыска стало плохо, и была вызвана скорая помощь, но это не помешало ее тоже забрать в прокуратуру.

Руководство «Кинотура» пытается выяснить причину обыска и готовит жалобу в Генеральную прокуратуру и в Налоговую службу на действия налоговиков, отметили в компании.

Между тем, подчеркнули в компании, из-за действий правоохранительных органов была частично блокирована работа предприятия, которое занимается постпродакшном кинофильмов. Срываются сроки производства 8 фильмов, среди которых художественная картина «Параджанов» - копродукция 4 стран: Украины, Франции, Грузии и Армении.

Здесь же находятся создатели фильма – французский режиссер, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Серж Аведикян и продюсер, режиссер Елена Фетисова, отмечается в сообщении.

Большинство проектов в «Кинотуре» осуществляются в рамках программы государственной поддержки украинского кинематографа, проводимой Государственным агентством Украины по вопросам кино.

В здании «Кинотура» сейчас находится также глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Екатерина Копылова. Она просматривает черновой материал фильма «Параджанов», сообщили в компании.

Из-за действий силовиков было прервано заседание правления Ассоциации по управлению аудиовизуальными правами «АРМА-Украина», которое проходило в этом же здании.

На нем присутствовало руководство Международной ассоциации AGICOA (Швейцария). Учредителями этой организации являются Американская киноассоциация (МРАА), объединяющая 6 главных американских кинокомпаний и Международная федерация ассоциаций продюсеров FIAPF.

Как отметили в компании, партнеры уже проинформированы о блокировании работы «Кинотура». В частности, извещены Министерство культуры Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, Ассоциация продюсеров Украины, Украинская кино-ассоциация, Национальный союз кинематографистов Украины и Международная ассоциация AGICOA (Швейцария).

***Компания «Кинотур» (цифровая интермедийная кинолаборатория) предоставляет полный комплекс услуг по финализации и мастерингу фильмов.

Компания начала работу в ноябре 2010 года.

«Кинотур» сотрудничает с Национальным центром имени А. Довженко, Cinema Production Complex (Cinevator), с лабораторией «Саламандра» и со студией звукозаписи LeDoyen (мастеринг в Dolby Digital). Это позволяет полностью объединить весь постпродакшн фильма в Киеве (от приема отснятого материала и до выдачи «позитивных» и DCP-фильмокопий для показа в кинотеатрах).