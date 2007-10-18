Вместо куропатки пастух подстрелил... своего коллегу

В Запорожской области во время охоты на куропаток местный житель застрелил 28-летнего мужчину.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, убийство было совершено в Приморском районе области.

"16 октября в лесополосе возле села Лазоватка местными жителями был обнаружен труп 28-летнего пастуха с огнестрельным ранением в области шеи. Выехав на место происшествия, сотрудники милиции установили, что мужчина погиб в результате неосторожности своего "коллеги" - второго пастуха, который 16 октября неподалеку от него пас отару овец и, увидев стаю куропаток, решил поохотиться на них", - рассказали в ЦОС.

По информации правоохранителей, единственный выстрел из охотничьего ружья, выданного пастуху для защиты стада от хищников, стал роковым - пуля попала в 28-летнего мужчину.

На данный момент в отношении 22-летнего убийцы возбуждено уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса Украины - "Убийство по неосторожности", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Ведется следствие.