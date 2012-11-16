Виталий Кличко отказался стать самым «старым боксером в истории»

"У меня нет цели стать самым старым боксером в истории. А почти все мечты, которые у меня были, я реализовал. Нужно быть реалистом и понимать биологические процессы, происходящие в организме. Моложе не становятся, и очень важно вовремя остановиться", - сказал Кличко-старший в эфире телеканала ARD, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 41-летний боксер занялся политикой, а его партия "УДАР" прошла в парламент Украины по результатам недавних выборов.

Ожидается, что Кличко объявит о своем решении до 17 декабря - на этот день запланировано первое заседание Верховной рады в ее новом составе.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о завершении Виталием боксерской карьеры, однако его представители это каждый раз опровергали.