Будущий депутат Кличко сказал, когда определится со спортивной карьерой
Чемпион мира по боксу и лидер партии УДАР Виталий Кличко определится относительно своей дальнейшей спортивной карьеры не ранее декабря.
Об этом сказал менеджер братьев Кличко Бернд Бенте, сообщает сайт «Чемпион».
«На Виталия никто не оказывает давления. Он является чемпионом WBC, и у него в сентябре был бой. Ни один чемпион не будет драться дважды за три месяца», – заявил менеджер.
Б.Бенте отметил, что в дальнейшем все будет зависеть от политической ситуации в Украине.
«Его (В.Кличко – УНИАН) партия "УДАР" набрала больше 13% голосов на выборах в парламент, и сейчас будет идти работа над созданием демократической коалиции. Мы будем иметь более четкую картину где-то в середине декабря или в начале января следующего года. Только после этого Виталий будет принимать решение относительно дальнейшей карьеры», – сказал Б.Бенте.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Москве Виталий Кличко в очередной раз защитил свой титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, одержав победу над немцем Мануэлем Чарром.
До и после боя многие эксперты заявляли, что этот поединок может стать последним для 41-летнего боксера и политика. Однако сам В.Кличко неоднократно говорил, что пока не принял решения относительно этого, и когда это произойдет, намерен сообщить отдельно.