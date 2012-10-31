Будущий депутат Кличко сказал, когда определится со спортивной карьерой

Об этом сказал менеджер братьев Кличко Бернд Бенте, сообщает сайт «Чемпион».

«На Виталия никто не оказывает давления. Он является чемпионом WBC, и у него в сентябре был бой. Ни один чемпион не будет драться дважды за три месяца», – заявил менеджер.

Б.Бенте отметил, что в дальнейшем все будет зависеть от политической ситуации в Украине.

«Его (В.Кличко – УНИАН) партия "УДАР" набрала больше 13% голосов на выборах в парламент, и сейчас будет идти работа над созданием демократической коалиции. Мы будем иметь более четкую картину где-то в середине декабря или в начале января следующего года. Только после этого Виталий будет принимать решение относительно дальнейшей карьеры», – сказал Б.Бенте.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Москве Виталий Кличко в очередной раз защитил свой титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, одержав победу над немцем Мануэлем Чарром.

До и после боя многие эксперты заявляли, что этот поединок может стать последним для 41-летнего боксера и политика. Однако сам В.Кличко неоднократно говорил, что пока не принял решения относительно этого, и когда это произойдет, намерен сообщить отдельно.