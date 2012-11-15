20-летие со дня создания Службы Розыска Общества Красного Креста Украины

Национальный комитет Общества Красного Креста Украины по случаю 20-летия со дня создания службы розыска Общества приглашает представителей средств массовой информации всех форм собственности принять участие в пресс-конференции и торжественной встрече под лозунгом: «разыскивают родных и близких - 20 лет создания службы розыска».

Цель этих мероприятий - проведение совместной акции с государственными и общественными организациями для того, чтобы привлечь внимание к актуальным проблемам розыска, а также обсуждение возможностей международного сотрудничества для усиления результативности этой работы в Украине.

Планируется показать опыт партнерства между Международным Комитетом Красного Креста и украинским Красным Крестом, сотрудничество со службами розыска национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца других стран и достижения в работе.

В выступлениях приглашенные будут освещать такие темы: Международное гуманитарное право: от права - к действиям. Защита жертв войн ...; об опыте сотрудничества с Обществом Красного Креста Украины в сфере помощи гражданам в розыске и восстановлении родственных связей; об использовании и защите червонохреснои символики и тому подобное.

К участию в мероприятиях приглашены: представители Администрации Президента Украины, Правительства Украины, министерств, департаментов и комитетов по гуманитарной политике, государственных и исторических архивов Украины, государственных служб и комиссий, посольств Польши и Германии в Украине, представительств международных организаций в Украине и руководителей региональных представительств Международного Комитета Красного Креста и Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Согласились принять участие в мероприятиях и члены некоторых семей, которым служба розыска Общества помогла в восстановлении семейных связей и их воссоединению.

Пресс-конференция и торжественная встреча состоится 21 ноября 2012 года в помещении Большого конференц-зала НАНУ по адресу: 01030, г.Киев, ул.Владимирская, 55 (3 этаж), начало - в 11 - 00.

Аккредитация представителей СМИ: по тел. 279-44-09 и в день проведения с 10-00.