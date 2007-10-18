Янукович сообщил хорошую новость для инвесторов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что Налоговый кодекс будет принят в Верховной Раде до конца 2007 года и вступит в силу с 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с советником учредителя шведской компании IKEA Далгреном ЛЕННАРТОМ сегодня в Кабинете Министров.

«Вчера Кабинет Министров одобрил новый Налоговый кодекс, адаптированный к европейским стандартам. Для инвесторов есть хорошая новость, что налог на добавленную стоимость будет снижен с 20% до 17%», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства подчеркнул, что проект Налогового кодекса прошел экспертизу в авторитетнейших международных организациях.

«И я думаю, он будет принят в парламенте до нового года. 2008 год мы будем использовать для адаптации этого кодекса в экономику Украины, и уже в 2009 году, с 1 января, он вступит в силу», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что государственный бюджет Украины на 2009 год будет формировать уже на основе нового Налогового кодекса.