17 таможенников обвинили во взятках

Отделом Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений относительно коррупционных деяний завершено расследование уголовного дела по обвинению 17 работников таможни, входивших в преступную организацию, в том числе руководителя и его заместителей, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что “таможенники обвиняются в совершении в составе преступной организации более 700 эпизодов вымогательства и получения от представителей декларантов взяток за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных ими товаров”.

“Санкциями инкриминируемых обвиняемым статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества”, - говорится в сообщении.

Четырем из обвиняемых судом избрана мера пресечения – взятие под стражу, а с целью обеспечения исполнения приговора в части конфискации на имущество обвиняемых наложен арест.