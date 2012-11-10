В черниговской школе обвалился спортзал

В Черниговском коллегиуме № 11 во время ремонтных работ по утеплению фундамента здания начальной школы произошло разрушение пристроенного спортзала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, обрушение в этом учебном заведении на проспекте Мира, 137, произошло вчера, 9 ноября.

Сначала в 17.30 обвалилась внешняя стена, а в 23.40 произошло разрушение несущих стен и крыши спортзала, пристроенного в 1951 году, говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Учебный процесс не прерван.

Причиненный ущерб устанавливается.

По данным МЧС, вероятная причина разрушения сооружения - нарушение регламентных работ строительной компанией.

Сегодня, 10 ноября, вопрос о ликвидации последствий чрезвычайного происшествия был рассмотрен на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черниговского городского совета.

Городской голова поставил задачу соответствующим службам возобновить тепло- и электроснабжения коллегиума, завершить работы по утеплению фундамента, разбору разрушенных конструктивных элементов и провести восстановление здания, сообщили в МЧС.