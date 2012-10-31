На метро «Крещатик» молодой парень упал на рельсы
10:53, 31 октября 2012Общество
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Движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро в Киеве останавливалось в результате падения на колею пассажира.
Парня подняли с колеи на платформу
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен»
В частности, по данным пресс-службы, в 09.53 движение поездов на указанной линии было приостановлено из-за падения пассажира на колею на станции метро «Крещатик» (в сторону Левого берега).
Пассажир – молодой парень – остался жив. Его подняли с колеи на платформу.
Также работники станции метро вызвали «скорую» для оказания ему медицинской помощи.
В настоящее время выясняются причины падения.
В 10.07 движения поездов метро было возобновлено.
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