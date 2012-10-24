В Киеве вынесли приговор мошенникам, которые за два месяца обокрали 38 детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепровского района столицы.

Как выяснилось, они уже неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы за грабеж.

Придумав историю о похищенных вещах их знакомых, друзей, злоумышленники подходили к несовершеннолетним и просили показать телефоны и ценные вещи. Иногда представлялись работниками милиции. Дети в большинстве случаев сами отдавали им телефоны и снимали с себя украшения, потому что пытались оправдаться перед злоумышленниками, которые их обвиняли в краже. В некоторых случаях мобильные телефоны злоумышленники отбирали силой и угрожали расправой.

Всего за два месяца преступники обокрали 38 детей в Деснянском, Оболонском и Днепровском районе. Путем обмана они похитили 1 iPad, 34 мобильных телефона, из которых 3 iPhone, 1 золотое кольцо, 2 золотых цепочки с подвесками.

Ни одну из похищенных вещей потерпевшим не вернули.

Приговором суда двое преступников осуждены к 5 и 4,6 годам лишения свободы. Третьему назначена условная мера наказания. Злоумышленники осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Вместе с тем, прокуратурой Днепровского района приговор суда в отношении условно осужденного преступника обжалован в связи с мягкостью назначенного наказания, отметили в пресс-службе.