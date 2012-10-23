Тигипко говорит, что в Кабмине нет разговоров о квотах на экспорт зерна

Об этом УНИАН заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

«Никаких разговоров о введении квот или запрета на экспорт не ведется. Я считаю, это было бы крайне негативным шагом", - отметил С.Тигипко

Одновременно вице-премьер уточнил, почему правительство отказывается препятствовать экспорту зерна.

"Мы имели далеко не лучший год по объемам, и надо дать производителям воспользоваться высокими ценами на внешних рынках, они должны компенсировать свои потери урожайности. Я считаю, что государство не должно вмешиваться сейчас сюда», - сказал С.Тигипко

Он также назвал спекулятивными разговоры о введении запрета на зерновой экспорт. «Если они (разговоры о запрете экспорта - УНИАН) не ведутся на уровне правительства, значит, они, наверное, спекулятивные», - добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября.

Одновременно первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн тонн пшеницы, что уже 1,4 млн тонн больше, чем было указано в Меморандуме.

В связи с этим чиновник призвал зернотрейдеров осторожно отнестись к последующему заключению контрактов.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали Меморандум, которым было установлено, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Позже в октябре министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк предположил увеличение экспорта пшеницы до 5 млн тонн.