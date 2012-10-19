Пшеница на экспорт может закончиться уже через месяц

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минагрополитиики со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Ивана Бисюка.

“Каждый месяц объемы экспорта составляют около 1,3 млн тонн зерна пшеницы, что почти в 2 раза больше прошлого года. Таким образом, на 15-20 ноября этого года экспортные возможности Украины относительно зерна пшеницы могут быть исчерпаны (около 5-5,3 млн тонн)”, - говорится в сообщении министерства.

Заместитель министра обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн тонн пшеницы. Он также призвал зернотрейдеров осторожно отнестись к последующему заключению контрактов

В министерстве напомнили, что по результатам рабочих встреч с участниками Меморандума о взаимопонимании между Минагропродом Украины и экспортерами зерна была увеличена возможность экспорта пшеницы. Первоначальный объем экспорта пшеницы был установлен Меморандумом на уровне 4 млн тонн.

Напомним, Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Позже в октябре министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк предположил увеличение экспорта пшеницы до 5 млн тонн.