Взрыв в Днепропетровске: разрушена половина жилой десятиэтажки

Сегодня в Днепропетровске из-за взрыва бытового газа разрушена половина жилой десятиэтажки.

Как передает корреспондент УНИАН с места происшествия, жилой дом расположен на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел сегодня, в 10.45 утра. Никто из официальных лиц сейчас не комментирует чрезвычайное происшествие.

Возле разрушенного дома работают спасательные службы МЧС, милиция. Число жертв неизвестно.