Взрыв в Днепропетровске: разрушена половина жилой десятиэтажки
12:44, 13 октября 2007Общество
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Число жертв неизвестно
Сегодня в Днепропетровске из-за взрыва бытового газа разрушена половина жилой десятиэтажки.
Как передает корреспондент УНИАН с места происшествия, жилой дом расположен на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел сегодня, в 10.45 утра. Никто из официальных лиц сейчас не комментирует чрезвычайное происшествие.
Возле разрушенного дома работают спасательные службы МЧС, милиция. Число жертв неизвестно.
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