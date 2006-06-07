Инфляция по итогам года может составить 10-11%

Учитывая сложившуюся динамику, инфляция по итогам 2006 года может составить 10-11%, даже при повышении коммунальных тарифов и цен на энергоносители.

«Стабильное развитие сельского хозяйства и взвешенная и прогнозируемая политика правительства относительно преодоления негативных последствий газового шока и бюджетной политики, а также содействие общему позитивному инвестиционному климату может позволить удержать инфляцию в пределах 10-11% по итогам года, даже при повышении коммунальных тарифов и цен на энергоносители» - отметил в беседе с корреспондентом УНИАН эксперт Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Никита МИХАЙЛИЧЕНКО.

Он также добавил, что после стремительного замедления инфляции по итогам января-апреля, в мае рост потребительских цен на 0,5% сопоставим с инфляцией за аналогичный период прошлого года (0.6%). При этом, как и предусматривалось, существенное влияние на индекс потребительских цен (ИПЦ) имели тарифы естественных монополий и цены на энергоресурсы.

Эксперт отметил, что в мае, прежде всего, возросли цены на услуги (с 14.6% до 17.8% в годовом измерении) в связи с подорожанием коммунальных услуг (на 8.4%), а также цены на топливо, что, по мнению Н.МИХАЙЛИЧЕНКО, является следствием роста мировых цен. Эти факторы, в свою очередь, спровоцировали ускорение по сравнению с предыдущим годом темпов роста цен на непродовольственные товары (с 2.5% до 2.7% (май 2005 г. к маю 2006 г.).

Н.МИХАЙЛИЧЕНКО считает, что давление на ИПЦ со стороны вышеуказанных факторов в ближайшей времени сохранится.

Он также подчеркнул, что в мае цены на продовольственные товары удержали ИПЦ от ускорения. При этом больше всего подешевело мясо - за счет возобновления предложения через рост внутреннего производства и резкое сокращения импорта в Россию.

Как отметил эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Виталий КРАВЧУК, достаточно незначительный рост цен по итогам прошлого месяца, в основном обусловлен, снижением цен на продукты животноводства, а также на сахар и картофель и умеренным ростом цен на остальные с/х продукты и непродовольственные товары. «Именно это замедление роста цен на продовольственные товары перекрыло влияние повышения тарифов на газ и электроэнергию: цены на электроэнергию, воду, газ и тепло увеличились на 20,6% (май 2006 года к маю 2005 года), - отметил эксперт

Он также считает, что рост цен на сельскохозяйственные продукты при отсутствии «резких» действий со стороны правительства, например, по ограничениям на ввоз в Украину мяса, останется достаточно низким. При этом других повышений тарифов, кроме как на пассажирские перевозки, правительством на июнь не запланировано, что дает основание предположить, что инфляция в июне будет умеренной, отметил эксперт.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2005 года составила 0,9%, в целом по итогам года - 10,3%.

В ноябре 2005 года Министерство экономики прогнозировало в 2006 году рост ВВП на уровне 5,8-7%, инфляцию - на уровне 9-11,5%. В январе 2006 года ведомство отозвало свой прогноз для пересмотра и в середине марта ухудшило прогноз инфляции в 2006 году до 11,4-11,6%.

При формировании Госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.